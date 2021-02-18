«الملا» ونظيرته الأردنية يجتمعان لاستعراض مشروعات الغاز بين البلدين

عقب المباحثات الثنائية المشتركة بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، عقد الوزيران اجتماعا موسعا ضم مجموعة العمل من الجانبين المصري والأردني، حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه في المباحثات الثنائية وملامح العمل خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وأنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن في مشروعات الغاز الطبيعي.

وأشار «الملا» خلال اللقاء إلى أن توقيع اتفاقيات التعاون مع الأردن الشقيق في مجال الغاز الطبيعي، تمتد لأكثر من 20 عاما ويتم دراسة تطوير أطر التعاون لمواكبة المتغيرات العالمية وتحدياتها من خلال إعداد برنامج عمل يأخذ في اعتباره هذه المتغيرات لتحقيق المكاسب المشتركة للطرفين معا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات سيتم دراستها من خلال مجموعة العمل المشتركة لدعم التعاون بين الجانبين.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الأردنية على خصوصية العلاقات بين البلدين وخاصة فى قطاع الطاقة الذي شهد ارتقاء لهذه العلاقات بهدف تحقيق الفائدة للجانبين، وأكدت أن المباحثات الثنائية التي تمت والمباحثات التي ضمت مجموعة العمل من الجانبين شهدت تنسيقا وتفاهما متميزا.