نقل خطوط الضغط العالي وتعديل مسار الكهرباء بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسؤولي شركة الكهرباء بالانتهاء من الدراسات الخاصة بنقل الضغط العالي وتعديل مسارات خطوط الكهرباء والجهد المتوسط أعلى الكتلة السكنية وتحويله إلى كابلات أرضية بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والشركات المنفذة لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة هي: «أبو قرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة».

حضر الاجتماع المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارة «التضامن – الصحة – التموين – الزراعة – الشباب والرياضة – والتربية والتعليم»، وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتخصيص غرفة بمركز الشباب بقريتي أولاد الشيخ وكفر مغربي، لتخصيصهما كمشغل للفتيات من أبناء القريتين، التي تم تدريبهن على أعمال التفصيل ضمن مبادرة حياة كريمة لاكتساب العديد من الخبرات والدفع بهن لسوق العمل.

وناقش المحافظ، متطلبات واحتياجات الأهالي بالقرى المستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من أعمال المبادرة لتطوير الريف المصري ولخدمة أهالي المحافظة لتوصيل كل الخدمات والمرافق.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تواجد الأطباء بالوحدات الصحية بنطاق كل مركز، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة، مناشدا المواطنين بالتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض المحافظ، مع وكيل وزارة التربية والتعليم خطة المديرية للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل المراحل التعليمية المحددة، مشددا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.