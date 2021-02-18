العميد خالد عكاشة: ما وصل إليه الملف الليبي من حلول بدأ في مصر

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة لمصر، قائلا: إن ما وصل إليه الملف الليبي من حلول بدأ في مصر، وبخطوات مستمرة منذ بداية الأزمة.

وأضاف «عكاشة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الزيارة إحدى أهم الخطوات التي تحققت على صعيد الملف الليبي، بالوصول بالتوافق على الحكومة الجديدة، وجهود حثيثة بُذلت الأشهر والأعوام الماضية، كانت مصر في قلب هذه الجهود.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن زيارة بها قدر كبير من المنطقية ومعبرة، عن حالة امتنان كبيرة من المكونات الليبية كافة، خاصة أن مصر منفتحة على كل الأطراف الليبية بشكل إيجابي وفعال، والانخراط المصري كانت على مستوى عالي جدا من أجهزة الدولة، وتحظى بدعم رئاسي من الرئيس السيسي بشكل واضح أمام الجميع، وأن القضية الليبية من أولويات القضايا التي تعطي لها القيادة السياسية قدر الأهمية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن المباحثات تطرقت لآلية العمل المشترك بين البلدين مستقبلا، والذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، حيث طلب رئيس الوزراء الليبي من القاهرة اليوم كافة أشكال الدعم وفي المقابل قدمت مصر وعد باستمرارها في جهودها المختلفة والمتنوعة ولا سيما المسار الأمني، والذي ستكون فيه مصر حاضرة وبقوة.

وتوقع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بوجود عمل مشترك كبير جدا على المستوى الاقتصادي والاستثماري وإعادة الإعمار، ومصر متواجدة بقوة في الملفات، وذكرت رسميا بأنها ستقدم كل ما تحتاجه ليبيا في هذا الإطار، وستكون مساند ومساعد ليها بأنها ستعيد إليها مرة أخرى الحياة الآمنة المستقرة لتقديم قدر جيد من الخدمات للشعب الليبي.