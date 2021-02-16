ليبيا: بدء تسيير الرحلات لمطار برج العرب بالإسكندرية الخميس المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن بدء تسيير رحلاتها من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار برج العرب الدولي بمدينة الإسكندرية، اعتبارا من الخميس المقبل، على النحو التالي:

1- (بنينا _ الإسكندرية)، رقم الرحلة (208)، توقيت الإقلاع من مدينة بنغازي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بينما الوصول لمدينة الإسكندرية الساعة الواحدة ظهرا.

2- (الإسكندرية _ بنينا)، رقم الرحلة (209)، توقيت الإقلاع من مدينة الإسكندرية الساعة الثانية بعد الظهر، بينما الوصول لمدينة بنغازي الساعة الثالثة والنصف مساءً.

ولفتت الشركة، إلى أن أسعار الرحلات تبدأ من 699 دينار، ذهاب وعودة، مشددة على ضرورة تواجد الركَّاب بالمطار، قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات على الأقل، وأن توقيت إقلاع وهبوط الرحلات المذكورة أعلاه يعتبر التوقيت المحلي لمدينة بنغازي.

وتوقع خبراء الطيران المدني وصول عدد الطائرات داخل الخدمة في الشرق الأوسط إلى 2300 طائرة، بحلول العام 2031، على الرغم من تسجيلها أقل من 400 طائرة خلال ذروة الجائحة، مؤكدين أن أسطول الطيران الإقليمي سيكون أصغر مما كان متوقعا له قبل جائحة فيروس كورونا؛ إذ سينجم عن ذلك نموا مقيدا خلال العِقد المقبل.

وتتمتع معظم شركات الطيران المملوكة للحكومات بالحماية من الأزمات المالية قصيرة الأجل، التي بدورها غالبا ما ستقدم الدعم المالي لضمان استمرارية نشاط هذه الشركات.

تباطؤ في تعافي قطاع الطيران المدنى على النمو المتوسط أو الطويل الأجل في المنطقة

وفي الوقت الذي نشهد فيه عدم تعافي الأسطول الإقليمي حتى العام 2023، فمن المرجح أن يؤثر هذا التباطؤ على النمو المتوسط أو الطويل الأجل في المنطقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأسطول المسافات القصيرة.

وتوقع الخبراء، تحقيق أسطول الطائرات في الشرق الأوسط نموا إيجابيا بنسبة 2.1% خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من عدم انتهاء الجائحة العالمية، مع التوجه نحو اعتماد الطائرات ضيقة البدن، ومدفوعا بعدد الطلبات من الشركات الطيران الاقتصادية.

وبصرف النظر عن التوقعات الإيجابية، إلا أن التعافي البطيء قد يعني عددا أقل من الرحلات المباشرة، وأقل تكرارا من السابق، خاصة قبل احتواء الفيروس، وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.