مصادر: استئناف اختبارات تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

كشفت مصادر حكومية، أن لجنة الإصلاح الإداري المشرفة على تنفيذ خطة نقل موظفي الجهاز الإداري للدولة، سوف تستأنف الدورات التدريبية والاختبارات النهائية لتقييم الموظفين المرشحين للانتقال لـ«العاصمة الادارية الجديدة».

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن الموظفين سيخضعون لاختبارات شاملة، من بينها اختبارات في وسائل التكنولوجيا الذكية، مثل الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل مع المواطنين، مثل خدمات «الواتس آب، الكول سنتر، رسائل الـsms، والقصيرة»، لتسهيل مهام الموظفين وأداء واجباتهم الوظيفية، لتقديم خدمة المواطنين، على أعلى المستويات، وبجودة متقنة.

وأشارت المصادر إلى أن الاختبارات التي سيخضع لها الموظفون المرشحون للانتقال للعاصمة الإدارية، تتنوع ما بين اختبارات تحريرية، وشفوية، وعملية، حيث ستنحصر الاختبارات التحريرية في اللغتين العربية، والإنجليزية، والأسئلة العامة، التي تقيس مدى ثقافة واطلاع الموظف، ودرجة اتقانه العلمية، أما الاختبارات العملية، فستتضمن، درجة إجادة استخدام الكمبيوتر والحاسب الآلي، وكيفية استخدامه، وتنزيل التطبيقات الحديثة، والاختبارات الشفوية ستكون في المعلومات العامة، واختبارات في السمات العامة، والسلوكيات والانفعالات وطرق مواجهة المشكلات، والتعامل مع المواطنين، والثبات الانفعالي، ومدى قدرة الموظف على مواجهة الموظف للمشكلات، وإيجاد الحلول السريعة التي ترضي المواطنين، وتحقق وتقضي مصالحهم بسهولة ويسر، دون أي تعقيدات روتينية، وبيروقراطية.

وتابعت «المصادر» أن كل الخدمات والإجراءات الإدارية والحكومية في العاصمة الإدارية، ستعتمد على نظام الرقمنة والحوسبة، لاسيما وأن طموحات الدولة في الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية، أن يتحول لجهاز ذكي، في ظل وجود حكومة ذكية.