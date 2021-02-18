فاروق الباز: السادات والشيخ زايد كانا مهتمين بدراسة الفضاء

قال الدكتور فاروق الباز، العالم في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر، إن الاهتمام بالفضاء بالعالم العربي، كان منذ فترة طويلة، فالرئيس محمد أنور السادات، كان من أوائل المهتمين بدارسة الفضاء في المنطقة العربية، وعمل على تدعيم أبحاث تصوير الصحراء الغربية، من خلال رحلة أبولس نيوز عام 1975، التي تحصلت على صور كثيرة للصحراء الغربية.

الشيخ زايد كان مهتما بالفضاء

وأضاف «الباز» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات كان مهتم بالفضاء وقابل رواد أبولس نيوز مبينا أن الشيخ زايد عقب الاطلاع على صور الرحلات طلب منه أن يطلع الدارسات من البنات على نتائج الرحلة وليس البنين فقط وبالفعل تم فعل ذلك.

محمد بن راشد الأكثر اهتماما بالفضاء

وتابع العالم في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر: «أولاد الشيخ زايد استكمال خطته للوصول للفضاء ولكن الأكثر اهتماما هو الشيخ محمد بن راشد الذي أسس مركز بن راشد لأبحاث الفضاء وأسسوا 3 أقمار صناعية لتصوير الأرض وأمر بعمل رحلة لتصوير المريخ وأطلق عليها اسم "الأمل" لتكون أمل العالم العربي، ونحن لسنا جدد فيما يخص الفضاء فالسعودية أرسلت رائد وكذلك سوريا ومصر كانت تمتلك إيجيبت سات وتم إنشاء وكالة مؤخرا فالرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالفضاء ويدعم هذا الأمر وهذه الهيئة ستؤسس قمر صناعي سيشارك المصريين في تصنيعه من أجل تصوير الأراضي الزراعية والصحاري في مصر».