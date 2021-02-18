عاجل.. وزير التعليم: 13 مارس المقبل بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا بالمدارس، كما سيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا دون تدخل العنصر البشري، حتى يحصل كل طالب على حقه الذي يستحقه.

وقال وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي، إن «هناك مافيا في التعليم الدولي، بسبب الفلوس، وآسف على هذا الكلام»، موضحا أن الوزارة نجحت في الحرص على عقد الامتحانات رغم جائحة فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك امتحان مصري لحماية الأمن القومي، لطلاب التعليم الدولي، حيث أن امتحان المصري EST للدبلومة الأمريكية سيكون تحت إدارة وزارة التربية والتعليم، وسنواصل محاربة مافيا التعليم الدولي.