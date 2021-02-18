رئيس هيئة الميناء يشيد بحرفية قادة القاطرات والمرشدين وجهودهم

عقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد المكاني.

وحضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة وعدد من العاملين، حيث بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية.

ثم كرم رئيس مجلس الإدارة العاملين الذين بذلوا جهدا متميزا في مختلف إدارات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، ثم ألقى كلمة أوضح في بدايتها أن هذا التكريم الرمزي يعد تكريما لجميع العاملين بالهيئة، كما استعرض آخر المستجدات بالميناء ومنها تصديق القيادة السياسية بضم مساحة نحو 163 فدانا ضمن مشروع إنشاء حاجز الأمواج الجديد غرب الميناء؛ والذي سيضيف أرصفة وساحات جديدة.

وأشاد بالمعاونة والمساندة التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لإتمام إجراءات البدء في هذا المشروع، مشيرا إلى إشادة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمشروعات الميناء الجارية والمستقبلية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، والنجاح في مجال التحول الرقمي وتشغيل مركز الخدمات اللوجستية بالميناء، وكذلك توقيع بروتوكول انتفاع شركة حاويات دمياط بخدمات المنظومة الآلية الخاصة بهيئة الميناء.

كما أشاد بحرفية قادة القاطرات والمرشدين وجهودهم في انتظام حركة السفن من وإلى الميناء في ظل الطقس الردئ الذي تعرضت له البلاد وجاهزيتهم لخدمة سفن الغاز المسال المنتظر قدومها بالتزامن مع قرب تشغيل محطة الغاز المسال بالميناء؛ هذا ووجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.