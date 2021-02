الأعلى للجامعات يعتمد اللائحة الجديدة لكلية «إعلام القاهرة»

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة تواكب التطورات الراهنة في دراسات الإعلام في العالم، وتتضمن مجموعة من البرامج الدراسية التي تستهدف إعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة معرفيا ومهاريا للتعامل مع نظم الإعلام والاتصال، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع المعرفة بكل تقنياته وتطبيقاته فضلا عن استيعابها لتوقعات سوق العمل والاعلام في مصر خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن العمل بها سيبدأ العام الجامعي 21-2022 لمدة خمس سنوات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة: إن اللائحة الجديدة لكلية الإعلام، تتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم، فى إطار المعايير المرجعية للجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنه بمقتضى اللائحة الجديدة، ستضم الكلية خمسة أقسام علمية هي: قسم الصحافة والإعلام الرقمي، وقسم الانتاج الإذاعي والتليفزيوني، وقسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة، قسم الإعلان، وقسم الاتصال العام.

برامج الدراسة في الأقسام العلمية

وتقدم الكلية من خلال أقسامها العلمية 9 برامج دراسية 5 منها برامج باللغة العربية و4 برامج باللغة الانجليزية هي:

1. برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية.

2. برنامج الصحافة التليفزيونية.

3. برنامج انتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي.

4. برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية.

5. برنامج الاعلان.Digital Media Program-6 Journalism and Online Publishing Program-7Radio and Television Program-8Public Relations and Advertising Program-9

وأوضحت الدكتور هويدا مصطفى عميد الكلية، الإعلام، أن الحصول على درجة البكالوريوس في الإعلام يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة، وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق، حيث يتضمن برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية مثلا تخصصين دقيقين هما:

الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية، ويتضمن برنامج الصحافة التليفزيونية تخصصين دقيقين هما:

الإنتاج الإخباري التليفزيوني والصحافة التليفزيونية الرقمية.

ويتضمن برنامج انتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي ثلاثة تخصصات دقيقة هي:

الانتاج الإذاعي والتليفزيوني، الانتاج التليفزيوني للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية، أما برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية فيتضمن تخصصين دقيقين هما: العلاقات العامة والاتصال السياسي، كما يتضمن برنامج الإعلان تخصصين دقيقين هما: تصميم وانتاج الإعلان، وإدارة الإعلان واقتصادياته.

وتهتم اللائحة الجديدة ببرامج التدريب العملي والميداني حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% في كل البرامج وتزيد على ذلك في بعض البرامج لتصل الى 60%، إلى جانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثاني والثالث ، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج.

وكانت الكلية قد نجحت في إنجاز مشروع اللائحة الجديدة خلال حوالى 15 شهرا، من خلال لجنة موسعة برئاسة عميدة الكلية، وضمت اللجنة نخبة من كبار الأساتذة وقيادات الكلية وعددا من خبراء الإعلام.

وعقدت اللجنة 14 اجتماعا من بينها اجتماعات مع عدد من خريجي الكلية من العاملين في وسائل الإعلام، وكذلك من العاملين في المؤسسات غير الإعلامية، إلى جانب الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى عدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحف وقنوات فضائية، ووكالات إعلان وتسويق وذلك للتعرف على احتياجات سوق العمل، فضلا عن تقييم تجربة الكلية خلال الفترة الماضية.