«عبد الغفار» ينعى الدكتور سعيد درويش مستشاره لربط البحث العلمي بالصناعة

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور سعيد درويش مستشار وزير التعليم العالي السابق، لربط البحث العلمي بالصناعة، والأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.