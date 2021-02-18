تحذير هام من الجامعات للطلاب قبل أداء الامتحانات

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، التشديد على إلزام طلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة، وجميع منتسبي الحرام، الالتزام على ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة، سواء داخل الحرم الجامعي، في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، أو مع بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، من أجل الحفاظ على السلم العام وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خلال الفترة المقبلة خاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر تنفيذها بعد إنتهاء أجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وكذك التشديد على الالتزام بها خلال اعمال الفصل الدراسي الثانس، لافتا إلى أنه سيحرم من دخول الجامعة من لا يلتزم بها من المرة الثانية بعد التنبيه عليه في المرة الأولي ومنحه الكمامة مجانا.

الجامعات: خطة لتعقيم و تطهير لجان الامتحانات خلال الأيام المقبلة

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التشديد على تطبيق القانون وقرارت مجلس الجامعة، بشأن التحذير الفوري للمخالفين، ومن ثم الإحالة للتحقيق في المرة الثانية، لمن يثبت تهاونه في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال فترة الدراسة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم إلزام جميع الطلاب، والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفصل الدراسي الأول للعام والجامعي والامتحانات، موضحا أنه سيتم العمل، خلال الفترة المقبلة، على إجراء عملية التعقيم، والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، فضلاً عن وضع خطة تطهير وتعقيم للجان الامتحانات قبل وبعد الامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 27 فبراير، على أن تكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، ووفقاً للوائح العمل المنظمة لكل كلية.