لدعم الفلاحين.. تعرف على تفاصيل قرض التمويل الزراعي من بنك الإسكندرية

يحتاج بعض المزارعين لأموال من أجل إعانتهم في إنتاج المحاصيل، وهو ما توفره بعض البنوك من خلال منحهم قرضا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية، تفاصيل قرض التمويل الزراعي الذي أطلقه بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن إطلاق برنامج (قرض) التمويل الزراعي لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بأسهل الإجراءات.

قرض التمويل الزراعي من بنك الإسكندرية

قيمة القرض

تنقسم القروض إلى 5 شرائح، إذ يستفيد العميل من الشرائح بالترتيب، مع أهمية الانتظام في السداد للاستفادة من الشريحة التالية، ويمكن توضيح هذه الشرائح كما يلي:

- من 1000 جنيه إلى 10000 جنيه.

- من 10001 جنيه إلى 15000 جنيه.

- من 15001 جنيه إلى 30000 جنيه.

- من 30001 جنيه إلى 40000 جنيه.

- من 40001 جنيه إلى 50000 جنيه.

فترة السداد

مرونة في فترة السداد تصل إلى 24 شهرًا.

مميزات قرض التمويل الزراعي من بنك الإسكندرية

- مدة استلام القرض خلال 48 ساعة عمل.

- تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه.يمكن شراء مديونية قرض متناهي الصغر من بنك آخر أو من الجهات المانحة الأخرى (الجمعيات أو الشركات المانحة لقرض المايكرو).

- يتمتع العميل بتأمين على الحياة مجانًا طوال فترة القرض.يتمتع العميل طوال فترة القرض بتأمين العجز الكلي مجانًا.

- سعر فائدة متناقص سنويًا يقل كلما قلت القيمة المسددة من القرض.

فائدة قرض التمويل الزراعي من بنك الإسكندرية

يطبق بنك الإسكندرية أسعار فائدة تنافسية على برنامج التمويل الزراعي، وفقًا لطبيعة عمل المقترض، إذ يحدد البنك الإسكندرية الفائدة على برنامج التمويل الزراعي، كالتالي:

- الفائدة 16% متناقصة سنويًا.

- فائدة تجديد القرض: 15% متناقصة سنويًا.

فائدة برنامج التمويل الزراعي لمشاريع الإنتاج الحيواني 9.25% +5.50% متغيرة.

شروط الحصول على قرض

أن يكون المشروع قائمًا منذ سنة على الأقل.

للمصريين فقط.

الأقاليم فقط في نطاق الفرع.

السن (لصاحب القرض والضامن): لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند انتهاء مدة التمويل.

عدم وجود أي متأخرات على العميل وفي حالة وجود قروض أخرى يجب سدادها أولًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

-صورة بطاقة سارية.

- ضامن ولا يشترط يكون الضامن أحد الأقارب.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط ومدة العقد لازم تكون سارية حتى انتهاء القرض (إن وجد).

- فاتورة مرافق (غاز / كهرباء / تليفون) لم يمر عليها أكثر من 3 أشهر (وفي حالة لم تكن باسم طالب القرض يجب إثبات محل الإقامة حالة الإيجار الجديد، إذ يمكن إرفاق صورة من عقد الإيجار كمستند إثبات الإقامة).

- توقيع على إيصالات أمانة للضامن وشيكات ربع سنوية للعميل وشيك إجمالي بكامل قيمة القرض وعوائده.