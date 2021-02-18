طبيب يوضح أسباب ظهور «متلازمة ما بعد التعافي» رغم الشفاء من كورونا

لا تنتهي معاناة مصاب فيروس كورونا بالتعافي، فيعيش رغم التعافي رحلة صعبة من الألم، بعدما تتسبب الإصابة في التأثير عليهم، وتظل أعرض آخرى مستمرة لأشهر، لا يدري المتعافي متي تنتهي؟ ليستعيد صحته كاملة في حالة تعرف بـ«متلازمة ما بعد التعافي».

دراسات عديدة أوضحت أن متعافي كورونا، يظل مصحوبا بأعراض آخرى رغم الشفاء، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة في نوفمبر الماضي، في دراسة تم إجراؤها على بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي الكامل بعد الإصابة بكوفيد- 19، خلال مؤتمر صحفي للوزارة، حيث أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعودوا لحياتهم الطبيعية بعد التعافي.

أخصائي أمراض معدية: هذه الأعراض من علامات تأثير الفيروس على الجسم

قال الدكتور يوسف محمد أخصائي الأمراض المعدية، إن في كثير من الحالات التي تعرضت للتعافي التام، يكون مصحوبا بظهور بعض الأعراض التي تعرف بمتلازمة ما بعد الإصابة، التي تظل مستمرة معهم لفترة طويلة، ما يسبب حالة من القلق بينهم.

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، أن سبب ظهور هذه الأعراض أنها من علامات الضعف العام نتيجة الإصابة وما أحدثه الفيروس بالجسم من تأثير سلبي على القلب والجهاز التنفسي، وتأثيره على بعض الأمراض المزمنة التي كان مصابا بها الشخص قبل الإصابة، مشيرا إلى أنه بعد التعافي تبدأ أعراض أوجاع في بعض العضلات وصعوبة في التنفس والنشاط.

وأكد أخصائي الأمراض المعدية، أن تلك المتلازمة وأعراضها ظهرت على حوالي 25% من المصابين، وتختلف قوتها وأعراضها من شخص لآخر، وفقا للحالة الصحية قبل الإصابة وشدة الفيروس ومستوي قوة المناعة في التصدي للفيروس خلال العلاج، فضلا عن تأثير الأمراض المزمنة.

وتابع أن الشخص المصاب بتلك المتلازمة لا يشكل خطورة على من حوله، ولا ينقل المرض ولا حتى تعد دلالة على احتمالية للإصابة بالفيروس مرة أخرى.