«الإحصاء» يشارك في «حياة كريمة» بمعلومات عن فرص تحسين جودة الحياة

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء: إن الهدف الرئيسي من مشروع تطوير الريف المصري هو تطوير مختلف القطاعات الحيوية بقرى 21 محافظة لتحسين جودة حياة 52 مليون مصري يعيشون بها.

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الاجتماع حضره العديد من الوزراء والجهات المشاركة في تطوير القرى المصرية، حيث أن المهمة الرئيسية للاجتماع كان استعراض كافة بيانات الجهاز المتاحة عن كل ما يخص الريف في مصر، وتم الاعتماد في الحصر على بيانات تتضمن التعداد العام للسكان بالمحافظات، من أجل زيادة أعداد المنازل والمستشفيات أو المدارس في التطوير القائم حاليا وصولا لعام 2023.

وأوضح أنه جرى اسعتراض البيانات الجغرافية بداخل القريى عبر الإحداثيات الجغرافية، كما تم حصر عدد المباني المبنية بالطوب الأحمر والطيني، وحالة المباني التي تحتاج إلى ترميم عالي أو متوسط، ونسبة اتصال مباني القرية بالقطاعات الخدمية العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، واستبيان النسبة المؤية لكل قرية على حدة.

وأكد أنه قريبا سيتم إعلان خريطة الفقر على مستوى الجمهورية، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، وأظهرت انخفاض نسب الفقر على مستوى الجمهورية من 32% لـ29%، بمقدر 4%، رغم اجتياح جائحة فيروس كورونا كافة دول العالم.

وأشار إلى أن التقرير أيضا يحتوى على بيانات تستطيع الدولة من خلالها وصف حالة الترع والمصارف والطرق والتعديات عليها والطرق الغير مرصوفه والترابية في كل قرية، على مستوى الـ21 محافظة، وكذلك المستوى المعيشي للأسر في تلك القرى قائلا: «فيه جهات أخرى مثل التضامن والتموين ستنشئ مخابز وتقدم معاشات للأسر التي هي بحاجة إلى تكافل وكرامة».