الخولي: إشادة «الأمم المتحدة» بمنتدى شباب العالم نقطة فارقة

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إشادة «الأمم المتحدة» بمنتدى شباب العالم نقطة فارقة، مشيرا إلى أنه فخور بالمشاركة في منتدي شباب العالم للمرة الثالثة، ويشعر بالسعادة جراء اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، جميع نسخ منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وفق فاعليات الجلسة المنشورة عبر موقعها.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تلك الإشادة كانت ضمن أسباب كون المنتدى في كافة نسخه مؤثرا على المستوى المحلي والقليمي والدولي، وهو من أكبر منتديات شباب العالم على الإطلاق، إذ حضره ألاف الشباب من مختلف دول العالم، لتقديم أوراقهم ورؤاهم عبر صفحة المنتدى، واختارت اللجنة المنظمة من بينهم بكل نزاهة وشفافية، وجميعهم مؤثرين في مجتمعاتهم بشكل كبير.

المنتدى تناول كافة الموضوعات المتعلقة والقضايا

وأوضح الخولي، أن المنتدى في نسخه الثلاث تناول كافة الموضوعات المتعلقة بمختلف القضايا، وليس الشباب وحدهم، فكان منها قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية وأقليمية ودولية، وهو ما مثل منصة للحوار عالميا يتم من خلالها مناقشة كل التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، حيث أن الهدف الأسمي والأعظم لهذا المنتدى هو مواجهته لصراع الحضارات بين مختلف شعوب دول العالم، مع التأكيد على ضرورة التكامل بين مختلف شباب العالم، وحتى يجدوا منطقة وسط من الحوار من أجل تبادل الرؤى والثقافات والحضارات.

وأكد أن مصر تعد ملتقي للتاريخ الإنساني والحضاري القديم والحديث، ونجحت مصر في جذب انتباه أنظار كافة دول العالم بما حققته من إنجازات جراء تنيظمها للمنتديات العالمية، والتي حظيت بمشاركة كبريات الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية، ما يمثل جزء من قوة مصر الناعمة خارجيا، ولاستماع لرؤية مصر السياسية بمختلف القضايا الدولية، كما وتحدث شباب العالم مع مجتمعاتهم بعدما عادوا من منتديات الشباب التي حضروها.

وأشار إلى أن تكاليف المنتدي لم تتكلف الخزينة العامة الدولة منها شئ، وكان هناك جهات راعية اسهمت في إقامة المنتدى ذا المردوده السياسي الكبير على مستوى العالم.

وأكد أن المتتدى فرصة كبيرة لبناء شبكة من العلاقات مع كافة شباب دول العالم، كما أبهر شباب البرنامج الرئاسي العالم لتنظيمهم كافة نسخ المنتدى بشكل جعل المصريين جميعا فخورين بسبب توفير كل الدعم من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم، والذي أعطى رسالة في بداية النسخ المحلية لمؤتمرات الشباب لإزالة الفوارق بين الشباب والدولة، وهو ما مثل خطوة مهمة في بناء المنتدى بنسخه الدولية.