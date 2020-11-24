ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى فنون شباب العالم، في دورته الثالثة، والذي انطلق في 18 نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 70 فنانا من 10 دول حول العالم، وكبار فناني العالم المشهورين، وذلك وسط إجراءات احترازية، من ارتداء الفنانين المشاركين كمامات، والتعقيم المستمر، وقياس دراجات الحرارة.

وأقيم في حفل الختام، معرض للفنون التشكيلية يضم الأعمال التي نفذت في ورش العمل على مدار فترة المهرجان، وجرى خلال الحفل تكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم المنتدى، إن الفنانين المشاركين قدموا أعمالا متميزة، من لوحات فنية ونحت على المجسمات، ورسم على قوارب التزحلق على الأمواج، بالإضافة إلى ورش الرسم على المراكب والتصوير والرسم.

وأوضح أن هذا الحدث الكبير ينتظره فنانو العالم سنويًا، خاصة أن مهرجانات العالم الآن، متوقفة خوفًًا من فيروس كورونا المستجد، وتعد إقامة المنتدى إنجازا لمحافظة جنوب سيناء بشكل عام، ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

وأكد أنه يمكن استثمار الثقافة والفنون في توصيل رسالة للعالم بأن مصر بسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتي بعد النجاح الذى شهدته الدورتان الأولى والثانية آخر عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأوضح حميدة، أن شرم الشيخ تتمتع بجو صحي، مما شجع جميع الفنانين على حضور المنتدى والاستمتاع بالمناطق السياحية بجنوب سيناء.

وقال إن من أبرز الفنانين التشكيلين الذين شاركوا في المنتدى من مصر أسماء سعد، وجيهان سعودي، وباسنت الكردي، ورغدة أحمد، وإنجي بركات، وحنين عمر، وحسام زكي، وريهام ماهر، وأحمد بركات، وشيماء الحداد، ورمضان عبدالمعتمد، ومحمود مختار، وإسراء موافي، وعلي السيد أحمد، ومنى حمدي، وبسنت فتحي، وحسين زهران، ومروة إسماعيل، والفنان العالمي أورهان، والدكتور علي الكنانى من العراق، وبولينا من تتارستان، وأوكسانا روسيا.