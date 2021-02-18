رؤساء اتحادات الجامعات عن الامتحانات: الطلاب يرغبون في أدائها بـ«البابل شيت»

أكد عدد من رؤساء اتحادات طلاب الجامعات الحكومية، أن هناك رغبة كبيرة من غالبية الطلاب الملتحقين بالعام الجامعي الجاري والمسجلين على قوة الكليات، والمتوقع أن يؤدوا امتحانات التيرم الأول، المقرر عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، في الـ27 من الشهر الجاري، ويرغبون في الامتحانات الحضورية بالنظام التقليدي أو بنظام الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، مع التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال علي السيد، الطالب بكلية الطب جامعة حلوان، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، للعام الجامعي الجاري، إن الاتحاد تقدم لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، بشأن مطالب غالبية الطلاب بشأن الامتحانات وآليات تنفيذها، قائلا: إن الطلاب تحدثوا عن واقعية تطبيقها، وماهية القدرة الفعلية على تطبيقها حضوريًا أو أون لاين، موضحًا أن غالبية الجامعات لا تستطيع الفترة الحالية إجراء الاختبارات بنظام «أون لاين»، نظرًا لعدم جاهزيتها على الطبيق.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مطلب من غالبية طلاب الجامعات، أن تكون الامتحانات إلكترونيًا حضوريًا بنظام «البابل شيت» أو بالنظام الحضوري التقليدي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن مجلس الجامعة وجه عمداء الكليات أن تكون أسئلة الامتحانات من المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول، وأن يتم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا.

رؤساء الاتحادات: طالبنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقال حسن الهواري، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، إن الاتحاد ناقش في وقت سابق نظام الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات الإلكترونية، سيتم تطبيقها بدءًا من الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالجامعة بنظام البابل شيت، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ستكون حضوريا بالكليات، مشيرًا إلى أن غالبية الطلاب رفض نظام الاختبارات الإلكترونية بنظام «التعليم عن بعد»، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وأضاف الهواري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات الإلكترونية «عن بعد» يشوبها عدم المساواة، لسهولة الغش، لافتا إلى أنه تم المطالبة بتطبيق أقصى الدرجات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد محمد لاشين، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاتحاد قام بعمل جولة واستكشاف لآراء الطلاب بالجامعة لمعرفة رغبتهم في الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ امتحانات الترم الأول، لافتًا إلى أن غالبية الطلاب يرغبون في أداء الاختبارات حضوريًا بالجامعة، دون أن يكون لها تاجيل مرة أخرى، لافتا إلى أن المعترضين من الطلاب، تخوفًا منهم على التجمعات والازدحام، وأن الاتحاد سيوضح ما سيتم تنفيذه بشأن الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وقال «لاشين» إنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية مع تخصيص لجنة للمراقبة على التنفيذ داخل لجان الامتحانات، سواء من طلاب الاتحاد أو الموظفين، لافتا إلى أن غالبية الطلاب رفضوا فكرة إجراء الامتحانات إلكترونيًا بنظام التعليم عن بعد.