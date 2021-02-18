جامعة طنطا تطلق خدمة تلقي شكاوى الطلاب عبر «واتساب»

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، عن بدء تلقي شكاوى ومقترحات الطلاب عبر تطبيق «واتسآب» على رقم 01150007431، في خطوة وصفها بأنها تُعد محوراً أساسياً فى استراتيجية عمل إدارة الجامعة، إيمانا بسياسة الباب المفتوح، بهدف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر الإدارة المؤسسية، والمشاركة في اتخاذ القرار من قبل جميع أطراف منظومة الجامعة داخلياً وخارجياً، للتقدم والنهوض بالجامعة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق التواصل المستمر بين القيادات الجامعية من جهة والطلاب ‏وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي جامعة طنطا من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه تم تخصيص رقم مباشر من خلال تطبيق الرسائل «واتسآب» يمكن من خلاله إرسال أى شكاوى أو مقترحات، مع كتابة الاسم ورقم التليفون والرقم القومي، للتحقق وسرعة التواصل.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عماد السيد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حصول الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة طنطا، على أعلى تقييم على مستوى العالم «امتياز» من المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI).

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن هذا التقييم هو أعلى تقييم للفروع الطلابية، حيث شارك أكثر من 99 جامعة من مختلف أنحاء العالم، وحصل فرع طنطا الطلابي للمعهد الأمريكي للخرسانة على هذا التقييم ضمن 33 جامعة حصلوا على نفس التقييم.

وأضاف أن المعهد الأمريكي للخرسانة يهدف إلى تطوير الأساليب العلمية الحديثة في تكنولوجيا تصنيع الخرسانة واستخداماتها، كما يتيح للطلاب الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث والتجارب العلمية في علم الخرسانة، وإتاحة الفرصة أمامهم في المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية لتصنيع الخرسانة.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، التهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز من أعضاء الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بجامعة طنطا، ‏وأعضاء هيئة التدريس، والمشرف الأكاديمي للفرع الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما وجه التحية إلى الطالب محمد طارق، بكلية الهندسة، الذي انتقل إلى جوار ربه مؤخراً، حيث يعتبر هذا الإنجاز ثمرة من ثمرات اجتهاده وتفانيه غير المسبوق في العمل.