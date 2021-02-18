سمية الخشاب ترد على مهاجمي صورها الأخيرة بالرقص على «بسكوتاية مقرمشة»

حالة من النشاط تعيشها سمية الخشاب على السوشيال ميديا، فتنشر كل يوم فيديو أو صور جديدة من مكان جديد ومختلف عن المكان الذي يسبقه، فسبق ونشرت عدد من الفيديوهات مع الحيوانات المفترسة كالنمور والأسود وغيرها، بالإضافة إلى نشر صور بشكل شبه يومي، من جلسات تصوير جديدة.

وآخر هذه الفيديوهات من دبي، من كواليس جلسة التصوير الآخيرة لها في دبى، على أنغام «بسكوتاية مقرمشة»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وربطها ببعض الذين يقولون بأن صورها الأخيرة فوتوشوب، وقال أحد المتابعين: «الكلام عدا الكلام هنا سمية الخشاب، مفيش كلام بسم الله ما شاء الله عليكي يا برنسيسة»، وقال آخر: «بجد تحفة شيء مختلف وجلسة تصوير كلها حيوية، عجبني أوي تصوير الكواليس بهذه الطريقة».

وتستعد سمية الخشاب، للظهور أمام جمهورها برمضان المقبل بمسلسل «موسى»، الذي تعود به للدراما الرمضانية بعد غياب 3 أعوام.