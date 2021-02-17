سمية الخشاب عن أنباء ارتباطها عاطفيا: «حب ربنا أحلى من البشر»

علقت الفنانة سمية الخشاب على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن دخولها في قصة عاطفية جديدة ستُتوج بالزواج، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مازحة: «حب ربنا أحلى من البشر»، ورفضت «سمية» توضيح ما إذا كانت ستتزوج أم لا، بشكلٍ قاطع.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مُعلقة عليها: «حبيبي.. لقد حالفك الحظ لأنك تتأرجح مع الأفضل، وأنا جشع».

موسى

وتعود سمية الخشاب إلى عالم الدراما، بعد غياب دام لثلاثة أعوام، بعد مسلسل «بالحلال» عام 2017، وشارك معها في بطولة المسلسل منة فضالي، إذ تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان.

يذكر أنّ مسلسل «موسى» مقرر عرضه في رمضان 2021، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، والذي يضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول شاب صعيدي يدعى موسى، يتوفى والده وهو صغير السن، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه، لتتوفى هي الأخرى في وقت مبكر، ويضطرون لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

«يا تصيب يا تخيب»

وكانت آخر تجارب الفنانة سمية الخشاب، المسرحية، بعنوان «يا تصيب يا تخيب» مع الفنان أحمد آدم، حيث جرى عرضها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولة المسرحية سامح حسين ومروة عبدالمنعم وحجاج عبدالعظيم ومن تأليف محمد نبوي وإخراج محسن رزق.

صابر وراضي

وكانت سمية الخشاب قد اعتذرت عن عدم المُشاركة في بطولة آخر أفلام الفنان أحمد آدم، بعنوان «صابر وراضي»، وذلك بسبب تأجيل موعد التصوير أكثر من مرة، إثر تداعيات أزمة كورونا، وجرى التعاقد مع الفنانة رزان مغربي، لتحل بدلًا منها.

ويشارك في بطولة «صابر وراضي» محسن محيي الدين، وجار اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.