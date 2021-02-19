أشاد بصوته الجميع.. «خميس» سايس بدرجة منشد بالأقصر

احتفى رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمقطع فيديو يظهر «سايس» سيارات أمام مبنى محكمة الأقصر، يؤدي بعض الابتهالات والأناشيد الدينية، حيث حقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال ساعات قليل.

السايس الشاب يُدعى «خميس عبد النبي»، فى بداية العقد الرابع من العمر، أبهر الجميع بصوته العذب، خلال فيديو تم تصويره عن طريق الصدفة، من قبل وكيل نيابة بمحكمة الأقصر، وبعد نشره على موقع التواصل الاجتماعي، جذب المقطع إعجاباً منقطع النظير، لقوة وجمال الصوت، ومخارج الألفاظ الصحيحة.

تحدث «خميس» لـ«الوطن» قائلاً: «أعمل فى ساحة الانتظار أمام محكمة الاقصر منذ صغري، وتحديداً من 22 سنة، ولم أعرف أي مهنة أخرى سوى هذه المهنة»، وتابع بقوله: «في أوقات الفراغ، استمع لإذاعة القرآن الكريم، حيث أعشق الإنشاد الديني والابتهالات، وكذلك المدح النبوي لعمالقة المدح في الصعيد، مثل الشيخ ياسين التهامي، والشيخ أمين الدشناوي وغيرهم، وأحاول تقليدهم».

وأضاف الشاب أنه يمتلك صوتاً قوياً، ويحاول ممارسة الإنشاد الديني في أوقات الفراغ، وأثناء العمل في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه وجد إشادة وثناء كبيرين من المستشارين والمحامين في المحكمة، وبالصدفة، قام أحد وكلاء النيابة بتصوير مقطع فيديو له، أثناء قيامه بالإنشاد، وفوجئ بانتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة.

ولفت «خميس» إلى أنه لديه 5 أطفال، ويحلم بأن يحترف مجال الإنشاد الديني، ويصبح منشداً معروفاً، وأكد أنه على استعداد لتعلم المقامات الموسيقية، إذا سنحت له الفرصة بذلك، مشيراً إلى أنه يمارس هوايته المفضلة في الإنشاد داخل مسجد صغير فى قريته، حيث يرفع الأذان ويؤدي بعض الابتهالات بناءً على طلب المصليين، وأضاف أنه تلقى إشادات كثيرة، منذ نشر الفيديو، ولم يتوقف هاتفه عن تلقي المكالمات من أبناء الأقصر وغيرهم.