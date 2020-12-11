"منشد الجبل".. مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار بسوهاج

لقي طالب بكلية التجارة في سوهاج، مصرعه، أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد المنشاه، مساء أمس، أثناء عودته من الكلية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد سقوط شخص أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد المنشاه، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المراكز، وتبين من المعاينة والفحص مصرع، معتز أحمد نور الدين 18 عاما منشد ديني وطالب بالفرقة الأولي كلية التجارة بسوهاج، يقيم بقرية بيت علام دائرة مركز جرجا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وقال أحد جيران المتوفي لـ "الوطن" إن الطالب المتوفي محب للانشاد الديني منذ أن كان في المرحلة الابتدائية بقرية بيت علام وكان يشارك في مسابقات مديرية التربية والتعليم ولقب بمنشد الجبل، وحصل علي العديد من الجوائز في مجال الانشاد الديني.

وأضاف أن والد معتز يعمل بإحدى دول الخليج وله 4 أشقاء، ووالدته ربة منزل، موضحا أن المتوفي كان طيب السمعة محبوب لدي الجميع من أبناء قريته، وأن وفاته كانت بمحطة سكك حديد المنشاه إثر سقوطه بين الرصيف والقطار أثناء عودته من الجامعة.