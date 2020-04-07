"اللهم افتح المساجد".. بسمة وهبة تبكي على الهواء تأثرا بدعاء منشد ديني

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، تأثرًا بدعاء المنشد الديني محمود هلال، الفائز بلقب منشد العرب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E".

ودعا "هلال"، الله سبحانه وتعالى، أن يعجل بفتح المسجد الحرام وكل المساجد، وأن تمر الأزمة الحالية، التي تعيشها مصر والعالم، وذلك بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة.

ويحتفل المسلمون اليوم، بليلة النصف من شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي، وتعود أهمية تلك الليلة لدى أغلب أهل الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة - بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء.