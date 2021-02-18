دراسة: عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات في 140 سنة

كشفت دراسة إحصائية، صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تضاعف عدد سكان مصر 3 مرات منذ عام 1897 حتى الآن.

وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن أول تضاعف لعدد السكان كان خلال 50 سنة عقب 1897، ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث، خلال 30 سنة.

توقعات بالوصول إلى 192 مليون نسمة في 2052

وذكرت الدراسة، أنه مع استمرار أعداد السكان في الارتفاع في ظل معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة، فإن معدل الزيادة الطبيعية وصل إلى 3.4 مولود لكل سيدة.

وأوضحت الدراسة أنه حال استمرت الزيادة السكانية بنفس هذه المعدلات، فسيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة في عام 2052.

ولفتت الدراسة إلى أنه في حال زيادة تفعيل برامج تنظيم الأسرة والمبادرات المختلفة الخاصة بتوعية المجتمع وتكثيف وتكاتف جهود جميع أجهزة والمجتمع المدني، سيصل معدل الإنجاب الى 2.1 مولود لكل سيدة، ومن ثم سيصل عدد السكان إلى 143 مليون عام 2052 أي بفارق عدد 50 مليون نسمة، وهو يساوي حاليًا عدد سكان العديد من الدول مجتمعة.

تطور الفترة الزمنية المنقضية لزيادة مليون نسمة

وأوضحت الدراسة أن المدة التي زاد فيها عدد السكان مليون نسمة انخفضت من 7 أشهر و6 أيام للوصول إلى 99 مليون نسمة، إلى 6 أشهر و25 يومًا للوصول الى 100 مليون، حيث بلغ عدد السكان بالداخل 99 مليون نسمة يوم 22 يوليو 2019، ووصل إلى 100 مليون نسمة يوم 11 فبراير 2020.

ولفتت الى أن الفترة من 6/6/2018 إلى 18/12/2018 ارتفع عدد السكان فيها من 96 مليون نسمة إلى 98 مليونًا، وبلغت في 22/7/2019 نحو 99 مليون نسمة، ثم في 11/2/2020 نحو 100 مليون نسمة.