بعد مشاهدتها فيلما عن حياتها.. سميرة سعيد: «فكرتوني بأبويا وأمي»

تأثرت الفنانة سميرة سعيد، بعدما عرضت عليها الإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامجها «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، فيلما قصيرا عن حياتها الشخصية، ومراحلها العمرية، واصفة حياتها بـ«الحدوتة الطويلة».

وأضافت: «تاريخ طويل وزمن، ونقلتوه بكل أمانة، وهحتفظ بالأرشيف اللي قدمتوه، لأنه أرشيف بالنسبة ليا رائع، وبيتكلم عن الحتة الشخصية أوي، وعيلتي وأبويا وأمي الله يرحمهم، والموضوع أثار الإيموشن ليا، ورجعت لزمن طويل للوراء».

وتابعت بتأثر موجهة حديثها للإعلامية: «رجعتيني لسنوات بعيدة أول ومأثرة فيا أوي، فكرتوني بأبويا وأمي وشوفت وأنا صغيرة بغني، خدتيني في عالمي بس أنتو نورتوه تاني، وأيقظتوه جوايا تاني».

وكانت النجمة سميرة سعيد طرحت أغنيتها الجديدة «بحب معاك»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعبر صفحاتها الرسمية بالمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر.

وتقول كلمات الأغنية:

بحب معاك

أحس الوقت بيعدي

وآخر الليل يبان بدري

وبعدين يبقى دلوقتي

وتنطق إسمي يبقى جميل

بحب معاك

الاقي ان الوجع راحة

وأحكي كلامي بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

بحب معاك

اكون حرة ومسئولة

وليا وجودي مش صورة

وأحس بإن انا الاولى

وآخر وحدة تعرفها

بحب معاك

تحسسني بقيمتي كتير

وان ما بيننا حب كبير

واني بجد وش الخير

واجمل واحدة بتشوفها

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه