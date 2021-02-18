النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

نشرت مشيخة الأزهر الشريف، عبر موقعها الرسمي نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الدراسي الأول 2020/ 2021، حيث أكدت أن الامتحانات ستكون مماثلة لتلك النماذج.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن نشر قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس المقبل، نماذج لامتحانات صفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أن ورقة الامتحانات التي ستوضع للطالب، ستشمل كل المواد التي سيتم عقدها في اليوم نفسه، وكل مادة سيكون لها سؤال وداخل السؤال عدة فقرات منفصلة.

جدول امتحانات الإعدادية الأزهرية

وأعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.

وجاءت جداول امتحانات التعليم الأزهري للاعدادية كالتالي: .

الصف الأول الإعدادي

الثلاثاء 2 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية

- الخميس 4 مارس: المواد الثقافية.

الصف الثاني الإعدادي

- الأربعاء 3 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.

- السبت 6 مارس: المواد الثقافية.

طلاب الشهادة الإعدادية

الخميس 4 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية.

- الأحد 7 مارس: المواد الثقافية.

- الثلاثاء 9 مارس: اللغة العربية.

تقييم الامتحانات

وحول كيفية التقييم، قال وكيل الأزهر، إن «الامتحانات ستكون على مستوى الطالب المتوسط، وسنراعي مناسبة الأسئلة للطلاب وسنراعي التقييم الدقيق، والفصل الدراسي استغرق 5 أشهر، والطالب أخذ حقه، صحيح سنراعي الجائحة القائمة، والتيسير موجود وهذا تكليف من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف».

أضاف: «لجنة تصحيح ستكون فيها كافة التخصصات، فكل معلم سيتولى تصحيح سؤاله، ثم يتم عرضها على مراجعات فنية من متخصص في كل مادة، ويتولى مراجعة الإجابات، ثم مراجعة الأوراق من خلال لجان النظام والمراقبة، ثم عملية الرصد، حيث يفصل كل مادة داخل ورقة الإجابة على حدة، ويتم رصد كل مادة ويتم التقييم فيها، وامتحانات الفصل الدراسي الأول ليس بها نجاح ولا رسوب، لكنها تجرى لوقوف كل طالب على مستواه في المواد».