وزير الثقافة الأسبق: «الإخوان» طالبوا بإلقاء محاضرات دينية في الأوبرا

قال محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إنه في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابيين كانت هناك محاولات لطمس الثقافة، وفي بعض الأحيان كان يأتي مسؤولين ووزراء يقولون لي: «عايزين نقدم برامج ثقافية دينية، ومحاضرات دينية في الأوبرا، ويجي الشيخ فلان أو الشيخ فلان يدي محاضرة في الأوبرا في كل أسبوع».

رفض طلب لجماعة الإخوان الإرهابيين

وأضاف «عرب» في لقاء مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، أنه رفض طلبهم، وقال لهم إن الأوبرا مسؤولة عن نشر الفن وليس الخطب الدينية، فطلبوا أن يحصلوا على قصور الثقافة، فرفض، وقال لهم: «لا يجوز تقديم برنامج مختلف عن توجهات الدولة».

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن ميزانية الوزارة في هذه الفترة كانت بالكاد تكفي مرتبات الموظفين، ولا يوجد ما يكفي لترميم المنشآت الثقافية، أو إنشاء مسرح، أو مثلا تقديم عروض فنية، وفي نفس الوقت دعموا وزارة الشباب والرياضة بمليار جنية، فقال لهم: «أنتوا بتكيلوا بمكيالين، وتدوا وزارة الشباب والرياضة مليار جنيه وأنا مش لاقي فلوس أشتغل بيها»، موضحا أنه قدم استقالته وأغلق هاتفه، ولكنه تواصل مع وزير الإسكان وأقنعه بالعدول عن الاستقالة.

العجز عن أداء العمل في الوزارة

وأوضح، أنه كان عاجزا عن أداء عمله، ولا يوجد أي إمكانات مالية، ورغم أنهم وعدوه بتقديم الدعم المالي لم يقدموا له أي شيء.

وأشار إلى أنه بعد سحل أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، قالت له ابنته: «أنت قاعد في الوزارة دي ليه!!»، فتقدم باستقالته مرة أخرى، ولكنهم أقنعوه أيضا بالعدول عنها نظرا لأن ظروف البلاد لا تتحمل ذلك، إلى أن رفض التوقيع على بروتوكول بين الإخوان الإرهابيين وقطر، فأقالوه من منصبه.