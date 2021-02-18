سميرة سعيد: «عيلة ماما منفتحة واتعلمت منهم التطور مع الزمن»

كشفت الفنانة سميرة سعيد، جانبا من حياة عائلتها، قائلة: «أمي كانت من بيئة منفتحة من فاس، وأبويا من بيئة محافظة من الرباط، طول الوقت كانوا بيناكفوا بعض لاختلاف الثقافات بينهم، ماما دايما يتقوله أنا من عيلة (بناني) المتفتحة والمتعلمة وأهل الحضارة والعلم وناس متفتحة وانتو في الرباط بتقعدوا في البيوت مش بتخرجوا ومتحفظين طول الوقت، الحوار بيكون في طور الاحترام».

وأضافت «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، «عيلة ماما متفتحة جدا، الستات وقتها كانت متعلمة وبيبلسوا قصير، والست متخرجش إلا لما تكون لابسة كويس، ولكن أهل بابا في الرباط كانت كل حاجة بالنسبة لهم عيب وميصحش، وحتى يوم ما ابتديت أغني أحد عمامي قال إزاي بنت (بنسعيد) تبقى مغنية، وابتدوا يبقوا ضد أخوهم».

وتابعت: «أبويا كان مختلف عن باقي العيلة، ومتفتح، لأن كان عنده أصدقاء كتير في المقاومة، فالحياة فتحت له دماغه، واكتشفت فيه أنه واع ومثقف، وأنا عندي 9 سنين بدأت أبصله بصة تانية لما خلاني أغني».

وواصلت: «أنا ست متحفظة وعاملة شوية فرمانات بيني وبين نفسي، ظهر أنها كانت موروثة، فيه حاجات تصح ومتصحش وأن فيه أصول، ودة أخدته من عيلة بابا، بالنسبة لعيلة أمي علموني فضول الحياة والمعرفة، والتطور مع الزمن».

طرحت النجمة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «بحب معاك»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعبر صفحاتها الرسمية بالمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر.

وجاءت أغنية «بحب معاك»، من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، والفيديو كليب من إخراج نضال هاني.