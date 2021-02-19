ضابط يساعد عجوز حاصرتها النوة وينقلها بسيارة الشرطة بدمياط «فيديو»

تمكنت دورية أمنية، بقيادة مساعد مدير أمن دمياط، اللواء أحمد كمال، وبصحبته عدد من الضباط، من إغاثة سيدة مسنة حاصرتها النوة في مدينة دمياط الجديدة، مساء اليوم الخميس، حيث عجزت عن إيجاد وسيلة مواصلات تقلها إلى منزلها.

وفور مشاهدته السيدة العجوز، تقف في الشارع وسط أجواء عاصفة، أمر مساعد مدير الأمن بتوقف الدورية الأمنية، وتوصيل السيدة إلى وجهتها، في موقف قوبل باستحسان كبير بين أهالي دمياط، الذين أشادوا بتصرف أفراد الدورية الأمنية.

وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، اعتباراً من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة، بعد تعرض أجزاء منها للتلف، جراء موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر، مما أدى إلى غمر منطقة اللسان بالمياه.

وأوضحت المحافظ أنه جرى غلق المنطقة أمام المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة، وإعادة فتحها مرة أخرى.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة، خلال الساعات الماضية، مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، في الوقت الذي لا زالت فيه حركة الصيد متوقفة لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، «حسام وفدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا زالت حركة الصيد متوقفة اليوم، لكن من المقرر أن يباشر الصيادون عملهم بدءاً من الغد الجمعة، مع تحسن الأحوال الجوية، مشيراً إلى ارتفاع الأمواج اليوم بما يتراوح بين مترين و3 أمتار.