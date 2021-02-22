«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. حكايات دامية لجرائم ومذابح أسرية هربا من الد

«لو كان الفقر رجلًا لقتله» تلك المقولة المنسوبة إلى الإمام على كرم الله وجهه، توضح خطورة الفقر على الفرد والمجتمع، لذلك كانت القيادة السياسية جادة في التعامل مع ملف الفقر بحزمة إجراءات، من دعم رغيف الخبز، إلى إعلان الدولة أنها ستتحمل تكاليف علاج الفقراء بشكل كامل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما سعت القيادة السياسية إلى محاربة العشوئيات وتوفير سكن آمن وجيد للمواطنين في المدن الجديدة التي تنفق الدولة عليها مبالغ ضخمة.

الفقر باب وسبب رئيسي لوقوع الجرائم، وشهدت الفترة الماضية عددًا من الجرائم التي جدثت بدافع الفقر والعوز الذي كان دافعًا لارتكاب جرائم أسرية مروعة، بين قتل أبناء أو زوجات أو أزواج.

محمود نظمي يلقي طفليه في النيل

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن جريمة الشاب محمود نظمي السيد 30 سنة، الذي نفذ جريمة نكراء بحق طفليه «ريان ومحمد»، فألقى بهما في نهر النيل واعترف بالجريمة بأنه يخشى عليهما من الفقر والعوز بعد أن خسر تجارته.

وبحسب أوراق القضية، نفذ المتهم الجريمة في عام 2018 ثم زعم في محضر اختطاف طفليه من الملاهي بميت سلسيل أول أيام عيد الأضحى، وفي اليوم التالي جرى العثور على جثث الأطفال بترعة بفارسكور، وحاول الأب تضليل المباحث باتهام تجار آثار وسيدة مشبوهة بخطف ابنيه وقتلهما بسبب خلافات بينه وبينهم ولكن كاميرات المراقبة رصدت وجود الطفلين معه في سيارة بطريق ميت سلسيل فارسكور في وقت وقوع الجريمة، واعترف الأب بأنه قتل طفليه.

الأب القاتل اعترف أمام النيابة بقتل طفليه بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط إلى المياه ومثل جريمته بالكامل، ووجهت له النيابة تهمة قتل الطفلين مع سبق الإصرار والترصد وطلب محامي المتهم تحليل مخدرات له والكشف على قواه العقلية والنفسية.

تراكم الديون يدفع نجل الفنان مرسي أبو العباس لقتل أسرته

وبالدافع ذاته، نفذ صلاح المرسي، نجل الفنان المرسي أبو العباس، مذبحة أسرية، بقتل زوجته «هبة»، 37 سنة، وابنتيه «جنة الله»، 14 سنة، و«حبيبة»، 10 سنوات، خنقًا داخل شقته بشارع الملكة متفرع من شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور ،بسبب تراكم الديون عليه.

أوراق القضية كشفت عن أن الأب المنسوب إليه ارتكاب المذبحة الأسرية قال أنه يعاني من تراكم الديون وتعثر في المعيشة منذ 3 سنوات عقب تعرضه للخسارة المالية في المشروعات التجارية التي كان يمارسها وأيضا أسهم البورصة، مما دفعه لقتلهم لكي يصعدوا إلى الجنة قبله، لأنه كان يخطط الانتحار عقب عودته من المقهى إلا أنه رفض واختلق واقعة قتل الضحايا على يد مجهولا وسرقة مبلغ 340 ألف جنيه.

وتضمنت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق القضائية والأمنية أن الأب كان يعاني من أمراض نفسية ويعالج منذ فترة زمنية كبيرة، وكان دائم تعاطي أقراص للاكتئاب، وأنه أخذ قرار التخلص من أسرته فجأة، استغل انتهاء العام الدراسي ونوم أولاده واقترب من زوجته وشنقها بإيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكمل جريمته المروعة بقتل بناته.

مقاول يفتح رصاص مسدسه على أسرته وينتحر هربا من الديوان

وفي القاهرة الجديدة وقعت مذبحة بقتل مقاول أسرته المكونة من 4 أفراد وهم زوجته وأبناؤه الثلاثة بالرحاب بسلاح ناري ثم انتحر، وبينت التحقيقات إلي أن الدافع وراء القتل تراكم الديون التى تجاوزت مليونى جنيه، وأظهرت المعاينة لفيلا المجني عليهم وجود متعلقات ومحتويات منزل الأسرة بكامل حالتها مما ينفي السرقة، إلا أن تشريح الجثث أثبت أن الأعيرة النارية المستخدمة هى ذاتها نفس الأعيرة الموجودة في مسدسه غير المرخص.

وأفادت التحقيقات تحرير محضر من قبل ضد المقاول من أحد الأشخاص لتأخره عن سداد بعض الديون المستحقة ومروره فى الأشهر الأخيرة قبل المذبحة بضائقة مالية، وبحسب رواية جيران الأسرة القتيلة ،والذين أدلوا بأقوالهم خلال تحقيقات النيابة بانبعاث رائحة كريهة من الفيلا والتى كشفت عن جريمة القتل البشعة، وتم إبلاغ قسم شرطة التجمع الخامس وبالتحريات، تبين أن مقاولا وراء قتل أسرته لمروره بضائقة مالية بعد استبعاد أي واقعة سرقة.

جدير بالذكر أن «الوطن» أطلقت حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم» وذلك للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، حيث تعتمد على كل فنون العمل الصحفي، للتوعية بأخطار الزياة السكانية.