نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
سيؤدي التلاميذ المكفوفون امتحاناتهم شفويًّا
كتب:
سعيد حجازي
12:24 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
طلاب الأزهر- صورة أرشيفية
نشرت مشيخة الأزهر الشريف عبر موقعها الرسمي، نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية، للفصل الدراسي الدراسي الأول 2020/ 2021.
وأعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، حيث سيؤدي التلاميذ المكفوفون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم، وجاءت جداول امتحانات التعليم الثانوي الأزهري كالتالي:
الصف الأول الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.
الاثنين 8 مارس 2021: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الأول الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
- السبت 6 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.
- الاثنين 8 مارس: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.
- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
- الأحد 7 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.
- الثلاثاء 9 مارس: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامي»
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.
- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الاثنين 8 مارس: التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- الثلاثاء 9 مارس: التاريخ/ الجغرافيا