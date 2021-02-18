أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ

بدأ النجوم الاحتفاء بانتهاء عرض مسلسل لؤلؤ، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الفنان محمد الشرنوبي، على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ، فور عرضها على شاشة «ON E»، ونشر مجموعة من الصور من أحداث الحلقة.

وكتب الشرنوبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبسوط أوي بردود أفعالكم واتمنى يكون المسلسل عجبكم ولو كرهتوا بودة يبقى برافو عليكم عشان هو فعلا ميبتحبش وأنا هكون مبسوط انني نجحت في اني اوصلكم الشخصية، ننسى بقى بودة عشان أنا رجعت شرنوبي عادي».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ، العديد من الأحداث حيث بدأت بالقبض على كل من نهال وداليا وسيد والد لؤلؤ، بالاتفاق المسبق بين لؤلؤ وظابط الشرطة، وفاجأ بدر بطلة بأنه مازال على قيد الحياة ولم تستطيع مروة دسم السم له والتخلص منه، وبدأ مساومتها على مقطع الفيديو الذي يظهر اغتصابه لها، ولم يلق بودا موافقة من لؤلؤ، فتوجه إلى كاميليا الفنانة «نرمين الفقي» محاولا بيع الفيديو لها واستغلال الخصومة القديمة بينها وبين منافستها لؤلؤ.

تحاول كاميليا إيهام بدر بموافتها وتذهب إلى لؤلؤ لعرض مساعدتها لترفض الأخيرة، فلم يجد مجدي في النهاية إلا أن يلجأ إلى طارق نصار طليق المطربة المشهورة لتفسير وشرح الصورة كاملة، ومن ثم يبدأ طارق تهديد بدر ويذهب إلى لؤلؤ ويصرح بحبه لها مرة اخرى واستمرار دعمها مساندتها كالمعتاد.

وفي نهاية الحلقة، تحدث مفاجأة العمل التي تقلب الأحداث رأسا على عقب وتغيير مسار النهاية المتوقعة من قبل قبل متابعي العمل، وهي ذهاب مجدي إلى بدر والتخلص منه نهاية بطلقة نارية وحرق اللاب توب للتخلص من الفيديو، ويتقدم بالإبلاغ عن الجريمة وتسليم نفسه للعدالة، وتنتهي الحلقة بتعبير مجدي عن مدى حبه للفنانة لؤلؤ.

وحقق مسلسل لؤلؤ نجاحا جماهيريا كبيرا طوال مدة عرضه على الشاشات، إذ تصدر محركات البحث اكثر من مرة، وأثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة,

أبطال مسلسل لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وباقة من نجوم الفن من ابرزهم الفنانة سلوى عثمان، هيدي كرم، ونجلاء بدر، العمل الدرامي قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.