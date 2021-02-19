خبير بترولي: المنصة الخاصة بالوزارة ستجذب مزيدا من المستثمرين

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن رقمنة الدولة المصرية أحد النقاط الهامة التي تعكف القيادة السياسية المصرية على إنجازها خلال السنوات الماضية، موضحا إن تطوير وبدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «Egypt EUG» يعد إنجازا لتشغيل أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر وفق المعايير العالمية.

قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل الاستثمار فيه أكثر من 38% من مجموع الاستثمارات بمصر

وأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل الاستثمار فيه أكثر من 38% من مجموع الاستثمارات بداخل القطر المصري، وعبر تلك البوابة سيجري طرح كل مناطق التنقيب في مصر.

وأوضح أنه قديما كان يأتي إلى مصر الشركاء الأجانب ليحصلوا على كراسة الشروط، ثم يتم إعادة تقييم لتلك الدراسات ثم إعادة تقييم تلك القطاعات الخاصة بالمناجم أو مناطق أبار البترول.

وأكد أن هناك مايقارب الـ26 شركة عالمية تعمل في ذلك المجال بمصر، كما يوجد 90% من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة العربية كافة موجودة في مصر، ما مثل نقطة جذب قوية لإنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار بالدولة المصرية.

وأشار إلى أنه بهذا الإجراء تستطيع الوزارة طرح المزايدات العالمية على المناطق التي سيتم فيها الاكتشافات، عبر صور لتلك المناطق والمزيد من المعلومات عنها حتى يتثني للمستثمرين الدوليين بالاستثمار في تلك القطاعات الهامة والغنية في مصر.

وتابع: «بدأنا جذب الاستثمارات مع الترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والأحمر، وقطاع البترول بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكل الدراسات سيتم الحصول عليها بداخل قاعدة البيانات، ما يعطي نوع من الثقة والدراية لدى المستثمرين والدولة المصرية، مع طرح عملية تسريع الحصول على البيانات ووضع المناقصات ومتابعة الشروط والاتفاقيات».