خبراء «مصر تستطيع» يشيدون بتجربة التنسيقية: نموذج للمعارضة البناءة

طرح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجربتهم كنموذج لسياسة بمفهوم جديد ترتكز على الحوار، وذلك خلال مشاركتهم في أولى الندوات النقاشية لمركز حوار «الهجرة» في إطار مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان المشاركة السياسية في مصر: «تمكين الشباب بين الواقع والمأمول»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و50 من شباب مصر الدارسين في الخارج، ومشاركة عدد من خبراء «مصر تستطيع» في عدة دول عبر تقنية «zoom».

وأكد أعضاء التنسيقية، أن البداية كانت مجرد حلم لم يكن ليتحقق إلا بوجود القيادة السياسية الحالية التي آمنت بقدرة الشباب على تقديم الدعم للوطن وأهمية تمكينهم.

وأشاد خبراء «مصر تستطيع» بتجربة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» كنموذج للمعارضة البناءة المتواجدة في الدول المتقدمة وبالتحديد ألمانيا، وهي أولى الطرق الحقيقية في تمكين الكفاءات الشبابية، معبرين عن سعادتهم بلقاء أعضاء التنسيقية.