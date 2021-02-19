طقس اليوم: أمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس مائل للبرودة على القاهرة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير2021، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، ويكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء ليلًا، وتنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بورسعيد - والعريش - ودمياط - والبحيرة - وكفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة بنسبة 30%، وأمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - إسكندرية - رشيد - بلطيم) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 11

وادي النطرون 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 17 10

بلطيم 17 10

مطروح 17 11

السلوم 17 08

سيوة 18 09

بورسعيد 18 09

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 17 11

نخل 14 07

نويبع 20 13

طابا 18 11

كاترين 08 -02

الطور 20 11

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 13

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 20 08

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

إدفو 21 10

أبوسمبل 21 11

الوادي الجديد 20 10

شلاتين 21 15

أبورماد 22 15

حلايب 21 16

رأس حدربة 21 16