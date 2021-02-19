بعد تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار على الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

اجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وواصلت الأجهزة التنفيذية إعلان الطوارئ لمواجهة التداعيات بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على مدار اليوم، تقل شدتها في المساء.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من السيارات لرفع المياه من الشوارع والميادين أولا بأول لضمان عدم تراكمها، وتواجدت سيارات وبدالات وفرق الطوارئ بالمناطق المقررة للتمركز لتسيير الحركة المرورية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن عمال الشركة انتشروا في الشوارع منذ يوم الثلاثاء الماضي، تزامنا مع بداية التقلبات الجوية، لسحب المياه المتراكمة وتنظيف الشنانيش ولازال العمل قائما حتى انتهاء موجة الطقس السئ.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ في كافة الأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السئ.