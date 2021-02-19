طقس الـ5 أيام المقبلة.. أمطار تضرب 16 محافظة والأرصاد تحذر المواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار نسبي في حالة الجو ابتداء من صباح الغد، ويستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود طقس دافئ عن الأيام الماضية.

وأكدت الهيئة، أن القاهرة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتصل إلى 20 درجة مئوية ابتداءً من الغد، وتختلف درجات الحرارة في المناطق الساحلية، حيث تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق «دمياط، بورسعيد، العريش، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية» على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من «مطروح، الإسكندرية، رشيد، وبلطيم» على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس الثقيلة، بسبب برودة الطقس ليلا على كافة المناطق، وتتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي:

- القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة.

- الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

- مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة.

- سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

- قنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

- أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية

حالة الطقس يوم السبت 20 فبراير

استقرار في الأحوال الجوية وتحسن حالة الطقس عن الأيام الماضية.

حالة الطقس يوم الأحد 21 فبراير

تشهد عدد من المحافظات أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة «30% تقريبا».

حالة الطقس يوم الاثنين 22 فبراير

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة «40% تقريبا».

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة «40% تقريبا».

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 فبراير

سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة.