مصرع عامل وإصابة آخرين في حادثين بسوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم، إثر انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفي جرحا العام، كما أصيب شخصان في تصادم سيارة ودراجة بخارية بدائرة مركز شرطة ساقلته، تم نقل المصابين لمستشفي ساقلته المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ من مستشفى جرجا العام بوصول «حاتم.ا.م»، 45 عامًا، عامل ويقيم بناحية المجابرة دائرة المركز جثة هامدة، إدعاء حادث جرار زراعي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال شقيق المتوفى «البدري.ا.م»، 28 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه جرار زراعي بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

واستُخرج الجرار الزراعي من الترعة والتحفظ عليه، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة ساقلته يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي ببندر ساقلته، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «الشمري.ح. م»، 57 عامًا، سائق، يقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة «كرم.ا.ا»، 30 عامًا، عامل ويقيم بناحية بني واصل دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية «محمد.ج.س»، 29عاما، عامل، «علاء.ق. ع»، 25 عامصا، عامل، يقيمان بناحية العواميه دائرة المركز من مستقلي الدراجة البخارية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحويل الثالث لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.