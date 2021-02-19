رغم تقلبات الطقس.. انتظام حركة الملاحة البحرية بقناة السويس

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى استمرار العمل في الميناء على مدار الأيام الثلاثة الماضية رغم هطول الأمطار وسرعة الرياح.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على مرشدي الهيئة، باتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية واتباع تعليمات أبراج الإرشاد في حالة الطقس السيئ.

وأكد ربيع خلال بيان صحفي، اليوم، أن مرشدي هيئة قناة السويس يتمتعون بخبرة عالية في الملاحة إضافة إلي امتلاك الهيئة أحدث وسائل التكنولوجيا لمساعدة المرشدين في عملية الملاحة.

فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها، تداول 12 ألف طن بضائع و(400) شاحنة، أمس الخميس، حيث شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع و(86) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع و(314) شاحنة، بعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح مشيرة إلى المتابعة مع هيئة الأرصاد بشكل مستمر للتأكد من سلامة الملاحة البحرية، فضلا عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح واستئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية.

يذكر أن منطقة قناة السويس شهدت حالة من الطقس السيء منذ ظهر الثلاثاء الماضي، بسقوط أمطار غزيرة على المدينة، وبعض المراكز والقرى، وانتشرت السحب الملبدة بالغيوم في سماء المنطقة علي مدار 3 أيام متواصلة حتى أمس الخميس.