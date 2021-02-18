توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ورسو المراكب لليوم الثالث (صور)

توقفت حركة الملاحة اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي بميناء البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارًا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناءً على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظًا على حياة الصيادين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم.

المحافظ يعلن استمرار الطوارئ لمواجهة الطقس

وأعلن المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة. ‏

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.