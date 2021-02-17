شروط الحصول على تصريح الخطابة من «الأوقاف»: حسب المؤهل الدراسي

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أما لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أنه لن يتم السماح بصعود المنبر لأي شخص غير مؤهل، أو لدية ميول غير طبيعية، مشيرًا إلى استيفاء نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بمسابقات التعيين.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الشروط التي حددتها وزارة الأوقاف لمنح تصاريح الخطابة حسب المؤهل الدراسي في السطور التالية.

شروط الحصول على تصاريح الخطابة

تعلن وزارة الأوقاف كل فترة عن مسابقة للتقدم لاستخراج تصاريح الخطابة، سواء بنظام المكافأة أو التطوع، وفقًا للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وقد تختلف من مسابقة لأخرى من حيث المؤهل، وعام التخرج، وعمر المتقدم أو الاختبارات التي يجب اجتيازها، أو الخبرات السابقة، ولكن يتم وضع الشروط العامة وهي في العموم بالنسبة للمؤهل كالآتي:

الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية

إذا كان المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر، فيجب اجتياز مقابلة شخصية تحددها الوزارة، ويمكن لوزير الأوقاف استثناء أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة.

الحاصلون على مؤهل جامعي أزهري

في حال كان المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي أزهري في العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، أو كان خريج من معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف، وفق نظامها الجديد الذي تبدأ الدراسة به ابتداء من العام الدراسي 2014/ 2015، فيجب اختياز اختبار تحدده وزارة الأوقاف.

الحاصلون على مؤهل أزهري غير مسبوق بالثانوية الأزهرية

ويشترط في المتقدمين الحاصلين على مؤهل أزهري في العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعي من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة، اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التي تعقدها الوزارة، ويمكنه استنثناء من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.

الحاصلون على معاهد الثقافة الإسلامية

وللحصول على الخطابة للمتقدمين الحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم)، والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة.