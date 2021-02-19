طريقة معرفة كود الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021

أحدث البث المباشر، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، عبر قناة «مدرستنا 1»، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، وذلك بعد وضع خريطة لشكل تعامل الطلاب خلال الفترة المقبلة ومن بينها تحديد موعد عقد الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة الحصول على كود الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الحصول على كود الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021

- أولا: يتم الدخول على الموقع الخاص بالحساب المدرسي من خلال الرابط التالي studea.emis.gov.eg.

- ثانيا: يدخل الطالب المعلومات التالية: الرقم القومي، الاسم رباعي، المحافظة، النوع سواء «ذكر – أنثى».

- ثالثا: يتم الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر كل البيانات التي يريدها الطالب ويعرف من خلالها الكود السري.

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن» عن عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة، في المنازل، حتى يتمكنوا من التعود على الشكل الجديد للامتحانات والتعامل على التابلت، وحل أي مشكلات تقنية تقابل الطلاب أثناء حل الأسئلة عبر التابلت.

وأوضح شوقي، أن الامتحانات ستعقد في إبريل المقبل، منوها إلى أن الامتحانات التجريبية دون درجات، وأن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات وعودة الدراسة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية والامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.