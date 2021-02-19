وزير الإنتاج الحربي يتجه للإمارات للمشاركة في معرض IDEX 2021 للأسلحة

يتجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، غدا السبت، الموافق 20 فبراير 2021، إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي «IDEX 2021»، والمقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من25:21 فبراير الحالي.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتي صنعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي في معرض الدفاع الدولي «IDEX 2017، IDEX 2019».

ومن المخطط أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض EDEX 2021 الذي سيقام في مصر في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى عام 2018.