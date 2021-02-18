تفاصيل بعض الوظائف الشاغرة في 4 بنوك حكومية وخاصة

البحث عن فرصة للعمل داخل البنوك، وظيفة قد يطمح إليها الكثير تحديدا خريجي كليات التجارة والحقوق وإدارة الأعمال، لهذا ترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية تفاصيل أبرز الوظائف الشاغرة في عدد من البنوك.

وظائف متاحة للعمل في البنوك

وظائف البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، توافر مجموعة من الوظائف بالبنك لذوي الخبرة وحديثي التخرج، منها مسؤول «مخاطر، ومنتجات القروض لأجل»، وتفاصيلها كالتالي:

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مسؤول مخاطر

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- لدية خبرة مصرفية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات.

- خبرة فنية في تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة مع خبرة عملية لمدة 1-2 سنوات، مع البيانات وإعداد التقارير والقدرات التقنية والتحليلية.

- الخبرة الفنية بما في ذلك الكفاءة في ترميز SQL عبر البيئات القياسية (مثل Oracle وMS & Access).

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مسؤول منتجات القروض لأجل

- درجة البكالوريوس في الإحصاء أو الرياضيات أو الهندسة أو في مجال ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات.

- خبرة في استخراج البيانات وتحليلها (تحليلات الأعمال أو تحليلات المخاطر).

-إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المعرفة أو الخبرة في تنفيذ مستودع البيانات، ومعرفة SQL أو Advanced Excel أو Access أو الأدوات التحليلية مثل Crystal وBusiness Objects.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مدير سياسات منتجات الأصول

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو في مجال ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 7 - 8 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

- خبرة قوية في سياسة الائتمان لديها خبرة في السياسة مع منتجات مختلفة، مثل القروض الاستهلاكية.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- معرفة جيدة بالسوق المصري من حيث المخاطر المرتبطة بمنتجات الخدمات المصرفية للأفراد.

- معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مندوب مبيعات عبر الهاتف

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- (0-2) سنوات خبرة في مبيعات التجزئة.- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مندوب مبيعات

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 0-2 سنوات في منصب مشابه.

- الإلمام الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية.- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال ممتازة.

- مهارات البيع ومهارات التفاوض.

طريقة التقديم على وظائف البنك التجاري الدولي

ويتيح البنك التجاري التقدم للوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على رابط الوظيفة الموضح، عبر إعلان البنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وظيفة بنك الإسكندرية

وكشف بنك الإسكندرية، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته إلى محلل بيانات، مع ضرورة توافر بعض الشروط لدى المتقدمين ومنها:

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة او علوم الكمبيوتر.

- لدية خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل المصرفي.

- تمتع بقيادة ممتازة في البرمجة النصية SQL.

- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل الأعمال والبيانات والتحليلات ونمذجة البيانات، وUML وذكاء الأعمال.

- لدية معرفة جيدة في تطوير ETL، كما يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

طريقة التقديم على وظيفة بنك الإسكندرية

يمكن التقديم من خلال موقع بنك الإسكندرية، عبر «لينكد إن».

وظيفة مصرف أبوظبي الإسلامي

ومن خلال الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع (لينكد إن)، أعلن المصرف عن حاجته لشغل وظيفة (Identity Access Manager)، مع ضرورة التزام المتقدمين للوظيفة بعدد من الشروط التي تؤهلهم للحصول على الوظيفة.

المؤهلات المطلوبة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو التجارة أو علوم الكمبيوتر.

- لدية خبرة 12 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات، منها 3 سنوات على الأقل في منصب إداري أو في أحد البنوك الدولية أو الإقليمية الرائدة.

- إجادة الاستخدام للكمبيوتر (الورد، الإكسل).

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

- معرفة قوية بتقنية المعلومات.

- معرفة قوية بلوائح البنك المركزي.

طريقة التقديم على وظيفة مصرف أبوظبي الإسلامي

يمكن التقديم للوظيفة من خلال موقع مصرف أبوظبي الإسلامي عبر «لينكد إن».

وظيفة بنك أبوظبي الأول

وأخيرا أعلن بنك أبوظبي الأول عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن احتياجه لمسؤول أنظمة أول، للعمل لدى البنك بالقاهرة.

الشروط المطلوبة

- شهادة جامعية أو خبرة معادلة.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأنظمة.

- معرفة متقدمة بالتثبيتات والإدارة والترقيات واستكشاف أخطاء Windows Server وخوادم UNIX وخوادم تطبيقات الويب.

- مهارات متقدمة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها للأجهزة والبرامج.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم على وظيفة بنك أبوظبي الأول

يمكن التقديم للحصول على الوظيفة من خلال موقع بنك أبوظبي الأول عبر موقع «لينكد إن».