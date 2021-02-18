وظائف شاغرة في 5 جهات حكومية.. إليك طريقة التقديم

أعلن عدد من الجهات الحكومية المختلفة حاجتها لشغل وظائف حكومية في تخصصات مختلفة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاجتها لشغل وظائف شاغرة تتمثل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مدير عام العلاقات العلمية الخارجية، الأمين العام، رئيس الادارة المركزية للمركز القومي للإعلام، مدير عام تسويق نتائج البحوث التكنولوجية، مدير عام الامانة الفنية للمجالس النوعية، مدير عام المتابعة الفنية للمشروعات البحثية، مدير عام الاحصاء العلمي، مدير عام تنمية الابتكار والاختراع.

​وتقدم الطلبات باليد باسم الدكتور رئيس الأكاديمية مرفقا بها المستندات من أصل + 7 نسخ داخل ملفات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالدور الثالث عشر، حتى يوم 12 مارس المقبل.

وظائف الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة حاجتها لوظائف تشمل مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، مدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافي، مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الوادي الجديد، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية، مدير عام الإدارة العامة للمرأة.

​وعلى من يرغب في التقدم، سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع أمين سامي قصر العيني، عمارات العرايس، حتى يوم 23 فبراير الحالي.

وظائف الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لتنبؤات الطيران، رئيس الإدارة المركزية للمحطات والأجهزة والأرصاد.

وعلى راغبي التقدم لشغل الوظيفة استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المعد لذلك، والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون العاملين، وتقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة شؤون الأفراد باسم رئيس مجلس الإدارة، حتى يوم 3 مارس المقبل.

وظائف جامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط حاجتها لشغل وظائف أمين كلية التربية، مدير عام الشؤون الهندسية، مدير عام مركز التجارب و البحوث الزراعية.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة، التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في جامعة أسيوط، حتى 2 مارس المقبل.

وظائف جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر حاجتها لشغل وظائف أمين مساعد الجامعة فرع البنات، أمين كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أمين كلية اللغة العربية بالقاهرة، أمين مساعد الجامعة فرع طنطا، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، مدير عام الشؤون الإدارية، مدير عام الشؤون الطبية.

ويسلم الطلب باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجامعة، حتى 12 مارس المقبل.

ويمكن الاطلاع على شروط شغل الوظائف، ومزيد من التفاصيل عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا.