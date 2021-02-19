تامر أمين يعتذر للصعايدة: جزمتكم على راسي من فوق «فيديو»

أكد الإعلامي تامر أمين،على تقديره واحترامه الكامل لكل أهل الصعيد والريف في مصر، معتذرا عما تم اجتزاؤه من حديثه حول الزيادة السكانية.

وقال أمين: «جزمة أهل الصعيد على دماغي من فوق، والكلام تم اجتزاؤه»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تداول تصريحات «أمين»، بشأن أهل الصعيد الذين ينجبون العديد من الأبناء من أجل شحنهم إلى القاهرة للعمل في الورش وخدمة البيوت.

الإصطياد في الماء العكر

وأضاف «أمين»، في فيديو توضيحي له عن الواقعة وحالة الغضب التي طالته منذ ساعات على السوشيال ميديا: أن هناك حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر، تحدث هدفها الوقيعة بينه وبين المواطنين خاصة الأحباء والإخوة في أهل الصعيد والريف، مؤكدًا أنّ الهدف من الفيديو هو قطع الطريق امام من يحاول الإصطياد في الماء العكر.

وتابع: حاول البعض تصوير حديثي عن وقف الزحف السكاني والتصدي للزيادة السكانية في اطار مبادرة الرئيس السيسي، على أنني اقوم باهانة أهالينا في الصعيد والريف، مشيرًا: «لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة أو اهالينا في الريف، ومقتنع أنّ الصعيد شرف وعزة مصر واصل وكرامة مصر، وكل القامات الحضارية والشعرية والأدبية والسياسية خرجت من الصعيد والريف».

واستكمل الاعلامي تامر أمين حديثه: «أنا فلاح ومن الريف ووالدي من الريف ومن محافظة زراعية ريفية، ومحدش بيهين نفسه»، مؤكدًا أنّه ليس له علاقة بما يتم اجتزاؤه، وإذا تمت مشاهدة الفيديو الاصلي للحلقة، سوف يروا أنني تحدثت عن فئة قليلة التي تنجب 8، 9، أو 10 أطفال، إلى الأن يكون هدفهم وسيلة جديدة من أجل كسب الرزق حيث يقوموا بشحن أبنائهم للعمل في المصانع والورش والمشاغل والبيوت، تلك الفئة هي التي يتم ادانتها.

رسالة إلى قناة الجزيرة

ولفت «أمين»: هناك من هم في القاهرة والاسكندرية وباقي المحافظات من يقوموا بمثل هذه الأفعال وانجاب العديد من الأبناء، ونحن ندين من هم لا يعطون الطفولة حقها.

وقال: هناك في الصعيد مواطنين وعائلات وقبائل، تمتلك فهم ووعي ووطنية وانتماء، مطالبًا بعدم الإصطياد في الماء العكر أثناء الحديث عما يتعلق باللشأن العام، لأن الشعب المصري والصعيد والريف لديهم الوعي الكافي أكثر من هؤلاء الذين يصطادوا في الماء العكر؟

ووجه أمين رسالة في نهاية حديثه، إلى قناة الجزيرة «اللي فيه داء مبيبطلوش يموت الزمار وصباعه بيلعب»، مضيفًا: طول الوقت عاوزين يشوهوا ما يحدث في مصر واعلاميها ويظلوا طوال الوقت يلعبوا هذا الدور الرخيص، هيهات والصعيد واهله والريف، يعلمون جيدًا من هو تامر أمين، واللي جزمتهم على راسي من فوق.