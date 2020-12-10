 تامر أمين لـ"الوطن": أحترم أحكام القضاء وسأطعن على حبسي سنتين

قال الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، إنه يحترم أحكام القضاء، ولن يعلق على حكم حبسه سنتين بتهمة التحرش اللفظي بالموديل ميرهان هشام.

وكشف تامر أمين في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه سيطعن على الحكم خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين.

وتابع أمين في أول رد فعل له على الحكم الصادر في حقه قائلا: "لا تعليق.. أنا أحترم القضاء، سأعمل استئناف على الحكم، وسنتخد المسار القانوني في غضون السبت أول الأحد المقبل".

وكانت محكمة الجنح، قضت بحبس الإعلامي تامر أمين سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف للإدعاء المدني، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وأوضحت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.

وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات، وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى.