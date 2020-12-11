تامر أمين يطعن على حكم حبسه عامين: الاتهام سب وقذف وليس تحرشا

قال الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، إنه كلف المحامي عاصم قنديل، بالتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر بحقه، في قضية السب والقذف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

وعبر "أمين"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن استيائه من بعض المواقع الالكترونية التي ذكرت أن الاتهام الموجه إليه تحرش، مؤكدا أن لائحة الاتهام بالقضية تضمنت السب والقذف وليس التحرش اللفظي، حسبما زعمت بعض المواقع.

وكان أمين، قد أكد في تصريح سابق لـ"الوطن" أنه يحترم أحكام القضاء، ولن يعلق على حكم حبسه سنتين بتهمة سب الموديل ميرهان هشام، كاشفا أنه سيطعن على الحكم خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين.

وعلق أمين، في أول رد فعل له على الحكم الصادر في حقه، بقوله "لا تعليق أنا أحترم القضاء، سأعمل استئناف على الحكم وسنتخد المسار القانوني في غضون السبت أول الأحد المقبل".

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس الإعلامي تامر أمين سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف للادعاء المدني، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبدالقادر.

وأوضحت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.

وبإعلانه لهذا الأمر، تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات، وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني.