أستاذ ميكروبيولوجي: «اللي يظهر عليه أعراض برد ينام في البيت ويعزل نفسه»

علق الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، على وضع فيروس كورونا في مصر حاليا، قائلا: «ما زلنا في المسطح»، ولم تبدأ أعداد الإصابات في الانخفاض، وما يتم الإعلان عنه الأعداد الموجودة في المستشفيات، ومعظم الأشخاص المصابة بحالات برد أو رشح أو إنفلونزا، تعتبر نفسها مصابة بكورونا، وعند ظهور هذه الأعراض يعزل الشخص نفسه عن العمل وأفراد الأسرة الواحدة، وهذا شيء مفيد، بغض النظر كونها كورونا أو أمراض تنفسية أخرى.

وأضاف «هاشم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن أهم الأشياء للتخفيف من الأمراض الفيروسية مثل البرد والإنفلونزا النوم على السرير، وتعتبر الحل الوحيد لذلك، وجهاز المناعة يقاومها، ولا يوجد مضادات حيوية تقاوم الفيروسات، ومعظم الأطباء التي توصف المضاد الحيوي توصفه لكي لا يحدث مضاعفات في البكتيريا نتيجة عدم تغلب جهاز المناعة بطريقة جيدة على الفيروس.

وتابع: «اللي يظهر عليه أعراض ينام في البيت ويعزل نفسه»، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي يتعامل معها الجميع، مثل ارتداء الكمامة، لافتا أن درجات الحرارة المنخفضة مناسب للأمراض التنفسية، لكن في الوقت ذاته الشتاء يغسل الجو بشكل تام.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الأمراض المختلفة وإطلاعهم على مستجدات الصحة العامة من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن توقعاتها بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مجددا خلال شهري إبريل ومايو، وقدمت الوزارة روشتة علاجية بسيطة للمواطنين بشكل يومي، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي للفيروس.