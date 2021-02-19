جريمة الحوامدية.. خنق زوجته حتى الموت وادعى وفاتها نائمة «ألعب غيرها»

أمسك هاتفه المحمول وأسرع يطلب شقيق زوجته بقوله: "إلحقني أختك ماتت وهي نايمة تعالي بسرعة عشان ندفنها"، تلك الكلمات حلت كالصاعقة على شقيق الزوجة الذي أسرع إلى شقيقته في منزلها بالحوامدية، فوجدها جثة هامدة داخل غرفتها وخلال فحص جسدها لاحظ وجود آثار إحمرار حول رقبتها فرفض دفنها، وأبلغ الشرطة واتهم زوجها بقتلها، والإدعاء بأنها ماتت وهي نائمة رغم أنها لا تزال فتاة ثلاثينية، وكانت تتمتع بصحة جيدة ولم تشكو من أي مرض.

أعتراف المتهم بتفاصيل الجريمة

تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على المتهم بقتل زوجته وباستجوابه بدأ حديثه بنبرة هادئة موضحا أنه عاد من خارج المنزل فوجد زوجته متوفية وأنه اكتشف ذلك عندما حاول إيقاظها فأسرع بالإتصال بشقيقها وأبلغه.

رواية المتهم تلك لم تعطها المباحث أي اهتمام، وباستجوابه ومحاصرته بالأدلة وآثار الخنق أعترف المتهم بأنه تشاجر مع زوجته بسبب عدم اهتمامها بطفلهما وتركه يلعب بملابس خفيفة وتعرض لنزلة برد حادة، وخلال مشاجرته اعتدى عليها بالضرب وخنقها فسقطت على الأرض وعندما حاول إفاقتها فوجئ بوفاتها.

الطب الشرعي يثبت وفاتها خنقًا

وأضاف المتهم أنه حمل الجثمان ووضعه على السرير واختلق واقعة موتها وهي نائمة، لكن حيلته لم تكتمل ، وأثبت أيضًا مفتش الصحة أن الوفاة فيها شبهة جنائية، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة الدولة بتقرير الصفة التشريحية، وأثبت التقرير أنها توفيت من جراء الخنق باليدين، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت على إرتكاب المتهم للجريمة عن عمد.

حبس المتهم بتهمة القتل العمد

وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، واستدعت شقيق المجني عليها لسماع أقواله وأقر أن شقيقته حالتها الصحية جيدة ولم تعان من أي مشاكل، وأنه فوجئ بزوجها يخبره بأنها ماتت.